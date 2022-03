Je lisais un peu votre débat sur le mode PERFORMANCE RT devant devenir la normes et ça m'a rappelé une chose :Quelle est, au juste, la proportion de joueurs sur Gamekyo (bon et sur le Youtube d'Otakugame.fr, sorry, vous allez être mélangés cette fois ci) qui seraient prêt à sacrifier la 4K au profit des 60 fps ? 50% des joueurs ? 80% ? 20% ?Ayant la flemme de compter les votes sur Gamekyo, j'ai directement mis le sondage sur ma chaîne Youtube vu que Youtube permet de faire des sondages !Si vous avez envie de voter ici tout de même :Commentez/ 4K - 30 fpsou/ 1080p - 60 fps(par contre, ce n'est pas moi qui ferai les décomptes)Et pour que vous ne repartiez pas déçus, voici un petit comparatif, avec un jeu vous proposant du Performance RT 60 fps