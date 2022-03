Jeux Video

Vous vous souvenez de Michael Pachter ?Alors apprenez que ce brillant analyste vient de balancer une déclaration qui vaut le détour :Bon plus précisément, l'homme parle du futur du média et de tout ce qui touche aux services à abonnement et au Cloud, attestant que Sony n'a pas les armes pour lutter face aux géants actuels.Alors personnellement...Je ne serais pas aussi catégorique que lui, mais reste néanmoins que s'il y a un point sur lequel je mise (malheureusement), c'est la disparition progressive des consoles "physiques" au fur et à mesure que le Cloud va prendre le pas sur le reste.Car quand Jean-Capuche va pouvoir s'attarder sur son FIFA, GTA Online, Fortnite et autre Warzone directement en Cloud sur sa télé sans avoir à claquer 500 balles pour une console, l'industrie va en prendre un sévère coup.Après est-ce que Sony pourra survivre avec uniquement une application "PS Plus/Now" comme souhaite le faire MS avec le Game Pass, l'avenir le dira.