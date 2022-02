Actus

Bonjour à tous,



Bon, je pense qu’il n’est pas nécessaire de vous rappeler que nous traversons des temps compliqués, et les médias nous le rappellent constamment en ce moment. Mais il y a tout de même une petite mise au point qui s’impose par rapport à la tournure que prennent les choses sur le site.



Nous pouvons comprendre que certains d’entre vous souhaitent éventuellement s’exprimer sur le sujet, mais même si il s’agit d’une situation exceptionnelle, nous vous rappelons que les débats politiques et compagnie n’ont pas leur place sur Gamekyo et sont interdits depuis pas mal d’années déjà en raison des dérives que cela a occasionné.



Le problème n’est pas le débat, mais plutôt les conflits que cela peut engendrer et dont les opinions sont propres à chacun et ne regardent que vous.



Il y a déjà pas mal de débats entre fanboys, en ce qui concerne la guerre des consoles et compagnie, nous ne souhaitons pas rajouter une couche supplémentaire avec ce sujet sensible.



Si vous souhaitez en débattre, la toile qu'est Internet est vaste et variée, nous vous invitons à vous rendre dans des espaces plus propices à accueillir ce genre de discussions, ou sur les réseaux sociaux si vous en avez la foi et non un site dédié à l’actualité du jeu vidéo, et plus globalement la pop culture.



Nous avions gardé une tolérance par rapport au sujet de l’Ukraine quand cela parlait également de l’industrie de jeux vidéo, mais force est de constater que cela dérive à chaque fois. Il y a déjà énormément de débats sans queues ni tête par rapport à la situation actuelle sur les réseaux sociaux, nous vous remercions donc une nouvelle fois de ne pas les ramener ici.



Donc, tout article parlant de près ou de loin de la situation en Ukraine sera supprimé. Seul Shanks se chargera éventuellement de traiter les articles en rapport avec le jeu vidéo qui pourraient être liés à la situation, en vous demandant bien sur de ne pas dériver dans un débat d'opinions, qui encore ne regardent que vous.



Merci de votre compréhension.



Liquidus & Shanks