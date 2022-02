Nous n'avons que les droits des livres La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours, Le Retour du Roi, des Appendices et Annexes ainsi que Bilbon le Hobbit. C'est tout. Nous ne possédons pas les droits sur Le Silmarillion, Contes et légendes inachevés ou L'histoire de la Terre du Milieu. Tant que nous restons dans le cadre imposé et que nous ne contredisons pas de manière offensante un passage qui ne figure pas dans les romans dont nous avons les droits, nous disposons d’un grande liberté pour raconter certaines des meilleures histoires que Tolkien ait jamais inventées.

Alors que la série télévisée Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir fait polémique avant même sa diffusion sur Amazon Prime Video en septembre prochain à cause d'un mécontentement des fans de la première heure concernant un manque de réalisme, une utilisation abusive des effets spéciaux et la présence de personnages racisés dans la Terre du Milieu, voilà que le co-créateur John D. Payne annonce que le géant de l'e-commerce Amazon ne possède pas les droits sur le Second Âge. Plutôt cocasse pour une série axée sur... le Second Âge.Pour mémoire, The Saul Zaentz Company, la maison-mère de Middle-earth Enterprises, souhaite céder les droits cinématographiques et vidéoludiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit pour deux milliards de dollars . Si Amazon ne sort pas le chéquier, il serait marrant qu'un concurrent propose une "vraie" série et/ou film sur le Second Âge.