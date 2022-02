Multi machines

Comme souvent sur le live, c'est au détour d'une tite promo que je me suis chopé ce petit J-RPG. Vu que ça ne court pas les rues sur Xbox, autant en profiter. C'est donc avec plaisir que je me suis lancé sur cette petite prod qui me donnait envie, et française de surcroit+ Réalisation assez simple mais pourtant efficace avec un vrai cachet. C'est mignon et très propre à la fois, mais avec de jolies formes arrondies (contrairement à la majeur partie de ces prods qui habituellement sont très cubiques).+ Design sympathique, classique certes, mais agréable. Les persos ont de bonnes bouilles.+ Jouabilité simple et efficace. Ca répond bien.+ Tout simplement agréable à faire, c'est con mais c'est ce que l'on ressent en y jouant.+ Doublages jap, la classe- Trop court bon dieu ... à peine 2h pour finir le jeu avec le premier perso et en fouillant, et moitié moins pour le deuxième (en sachant que l'on refait à peu de choses près la même chose que pour le premier).- On sent le potentiel du jeu, mais en fin de compte on a à peine le temps de gouter le système de combat, les persos, ... que c'est la fin ...- Impossible de se faire une véritable idée de l'histoire car encore une fois à peine ça commence que l'on a fini l'épisode.- 10€ l'épisode à la base, pour sa durée et ce que l'on y fait, c'est un poil cher !! Au final on a juste l'impression d'avoir fait une grosse démo.- Trop simple dans son ensemble. Le jeu à beau être très agréable pour le peu que l'on en fait, on a quand même la sensation que le gameplay est assez minimaliste.Bien que j'ai trouvé cet épisode sympa, notamment grâce à sa patte visuelle et son ambiance qui m'a un peu rappelé Wachenroder en plus enfantin, je me dis que j'ai bien fait de le toper en promo. C'est bien trop court et limité pour justifier 10€. C'est vraiment dommage car malgré des ficelles assez basiques, on se prend un petit plaisir coupable à jouer sur ce petit titre sans prétentions. A tester donc quand vous le trouvez en promo