https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/software/index.html



- Mario Kart 8 Deluxe = 43.35 million de ventes.



- Animal Crossing: New Horizons = 37.62 million de ventes.



- Super Smash Bros. Ultimate = 27.40 million de ventes.



- BOTW = 25.80 million de ventes.



- Pokémon Sword / Shield = 23.90 million de ventes.



- Super Mario Odyssey = 23.02 million de ventes.



- Super Mario Party = 17.39 million de ventes.



- Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Eevee! = 14.33 million de ventes.



- Pokémon Brilliant Diamond / Pearl = 13.97 million de ventes.



- Ring Fit Adventure = 13.53 million de ventes.



- New Super Mario Bros. U Deluxe – 12.72 million de ventes.



– Luigi’s Mansion 3 – 11.04 million de ventes.



– Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 8.85 million de ventes.



– Mario Party Superstars – 5.43 million de ventes.



– Zelda: Skyward Sword HD – 3.85 million de ventes.



– Metroid Dread – 2.74 million de ventes.



– New Pokemon Snap – 2.36 million de ventes.



– Mario Golf: Super Rush – 2.26 million de ventes.



– Miitopia – 1.63 million de ventes.



– Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 1.28 million de ventes.



– WarioWare: Get It Together! – 1.24 million de ventes.



– Game Builder Garage – 1.01 million de ventes.



https://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2022/220203_3e.pdf