Bonjour à tous,



J'ai finis God Of War sur PC et purée quel jeu. Ca fait des années que je n'ai pas kiffé autant un jeu. D'ailleurs j'ai maté le trailer de la suite sur PS5 juste après l'avoir fini et quel douche froide d'entendre la nouvelle voix d'Atreus. Bref je ne poste pas pour ça mais parler d'un détail technique :



Les temps de chargement dans ce jeu



C'est bien simple il n'y en qu'un seul c'est au moment de charger la partie. Ensuite à part quand on meurt, c'est zéro nada rien de chez rien.



Donc je ne sais pas si c'est comme cela sur PS4 aussi mais comment ont-ils fait pour faire un jeu sans temps de chargement avec des combats aussi épique et grandiose ???



A l'heure des ssd miracles de la PS5 et XSX comment justement peut-on les appeler ainsi quand GOW tourne sans temps de chargement sur un disque dur classique.



Autre point : SIE Santa Monica Studio devrait donner des cours de programmations à tout les développeurs histoire de faire des jeux sans temps de chargement. Cela pourrait entre autre chose permettre aux constructeurs de mettre des disques dur et non des SSD hors de prix dans leur console introuvable et de les vendre moins cher.



J'ai du mal à comprendre, ou j'étais dans une autre galaxie, de ne voir aucune critique sur les jeux sorties depuis GOW comparant les temps de chargement.



Pour moi y a un avant et un après God Of War.