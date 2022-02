Le processeur graphique mClassic améliore chaque pixel à la volée sans délai. Il améliorera le gameplay jusqu'à 1440p60 sur les moniteurs pris en charge. Pour obtenir des performances optimales, configurez votre Nintendo Switch pour une sortie 720p, ses performances graphiques intégrées natives, puis activez le mClassic, et vous verrez des résultats étonnants sur un téléviseur ou un moniteur 4K ou même 1080p.

Bon... Puisque la case émulation est illégale, et qu'on a pas tous envie d'aller en prison, les équipes de SuzuKube Studio se sont démenées pour trouver une solution à ce problème national. Et... Paf ! Une nouvelle vidéo parue aujourd'hui a éclairé notre lanterne !Après une analyse par ElAnalistaDeBits, un simple mClassic vous permettra d'augmenter la finesse des images à l'écran !Cette merveille peut être achetée ici : https://www.marseilleinc.com/mclassic/ Pour seulement 99$, vous pouvez "make your own Nintendo Switch Pro" selon le site MarseilleINC.Cela fonctionnera, en bonus, également avec Xenoblade Chronicles 2 :