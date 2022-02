Salut à tous,



Les commandes pour la Steam Deck devraient commencer dans le courant du mois (en pleine orgie Horizon 2 et Elden Ring), et perso j'ai préco la 256GB, mais la hype est complètement retombée en ce qui me concerne :/



Quand je vois 549€ sur la page Steam et que je me dis que va falloir les sortir pour jouer en low aux jeux que je possède déjà, j'arrive plus à m'ambiancer.



Pour le même ordre de prix je pourrais me payer le PSVR2 plein pot à sa sortie et me prendre de vraies bonnes baffes (vu que le PSVR1 m'en met toujours, j'imagine même pas le 2), et là j'ai plus du tout envie de transformer ma préco en commande :/



Y'en a qui l'attendent toujours de pied ferme ?