Bend avait choisi d'utiliser l'Unreal Engine 4 pour Days Gone et cela avait causé quelque problèmes tant le moteur n'est pas forcément le meilleur pour les open-worlds, ce qui semble s'être bien amélioré sur ce point-là avec ça cinquième itération.David Jaffe a dit lors de son stream que d'après ses informations, Bend aurait choisi le Decima Engine (moteur de Guerrilla) comme nouveau moteur pour ce qui devait-être au départ la suite de Days Gone et il demande à Jeff Ross (Game Director sur le jeu) si le premier tournait bien sur Unreal Engine.Jeff Ross confirme seulement que le premier tournait bien sur Unreal mais n'en dit pas plus mais si on regarde les offres d'emplois de Bend alors que lors du développement de Days Gone, le studio disait clairement que le jeu tournerait sur Unreal Engine et demande spécifiquement avoir de l'expérience sur ce moteur, ce n'est désormais plus le cas pour le prochain projet du studio. Ce qui semble aller dans le sens de l'information de David Jaffe.Le choix du Decima Engine peut faire sens quand on sait que le prochain projet de Bend sera un open-world et que le Decima a fait ses preuves sur ce genre de jeux avec Horizon et Death Stranding et c'est aussi un moteur assez versatile sachant qu'il a été utilisé pour des FPS, un jeux narratif ou encore de la VR.