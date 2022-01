Mes chers compatriotes,Bonne année 2022. Santé, ça ne sera pas du luxe vu ce que nous traversons depuis 2 ans. Réussite, car je vous encourage à vous lancer dans vos projets les plus fous. Et bonheur, juste parce que j'aime la bonne humeur.J'ai besoin (comme d'habitude) de votre esprit critique. Oui, je pourrais demander sur Twitter, sur ma chaîne Youtube ou sur Gameblog, mais je ne sais pas, ça fait des années que je VOUS demande votre avis et ça marche plutôt bien - je devrais vous rénumérer pour vos conseils.Voici mon nouveau projet : Je suis réalisateur de La Minute Gaming pour Orange Caraïbe (Youhou !) et du coup... Je suis à l'écoute pour toutes vos remarques !NDLR :- La Miniature n'a pas encore été réalisée (il est possible qu'entre temps j'en mette tout de même une).- J'ai tenu compte de vos préférences ! La vidéo est en 4K / 60 fps.- Il s'agit d'une émission bi-mensuelle (même si à court terme j'aimerais qu'elle soit hebdomadaire) dont le but est soit de rebondir sur l'actualité du jeu vidéo, soit de parler en détail de l'historique d'un jeu ou d'une série. La cible n'est pas les hardcore gamers (je ne suis même pas sûr d'en avoir la carrure), mais le grand public - et particulièrement les ultra-marins.Voilà ! J'ai hâte de lire vos commentaires. Il s'agit d'un épisode pilote (qui sera peut-être en production, ça va dépendre des retours).Et pour ceux qui vont râler car ils auront vu ma tronche, voici un calendrier des sorties de Janvier 2022 :PlayStation 4Xbox OnePCPCXbox Series X | SXbox OnePCNintendo SwitchXbox Series X | SPlayStation 5PlayStation 4Xbox OnePCStadiaNintendo SwitchPlayStation 4Xbox OnePCStadiaNintendo Switch– 28 janvier 2022PlayStation 5PC