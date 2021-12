Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Shin Megami Tensei V par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeu

■Moteur Unreal Engine 4.■L'éclairage et les ombres sont un cran au-dessus de ce qu'ils ont fait avec Persona 5.■Per object motion blur.■Baked GI.■Pas de TAA.■Pas d'occlusion ambiante.■Mode Salon : 720~864p (souvent en 792p).■Mode Portable : 540~720p (souvent en 648p).■Artefact visibles à cause de la résolution.■Le jeu est plus beau en mode portable.■Le jeu tourne en moyenne entre 26~30fps.■Semble CPU limited.■Les cinématiques tournent entre 18~23fps en moyenne à cause de la bande passante assez faiblarde.■Les animations des PNJ les plus proches tournent à moitié.■Les transitions du menu ne sont pas fluides.