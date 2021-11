Dans le dernier numéro de l'émission PSVR Gamecast Live, Bryan Paul de PSVR Without Parole et AJ de PSVR Underground ont évoqué le nouveau casque virtuel de Sony et il semblerait qu'une annonce soit prévue d'ici les deux premières semaines de décembre. Elle pourrait précisément avoir lieu lors de l'édition 2021 des Game Awards de Geoff Keighley. Reste à savoir si cela sera un simple teaser ou un premier trailer car Sony aurait prévu de proposer un événement dédié au PSVR2 (et peut-être la PS5) durant le même mois.Il y a deux semaines, Bryan Paul avait déclaré : "Nous sommes sur le point de découvrir des merveilles. Restez à l'écoute... #PSVR2 #NGVR". NathieVR, un spécialiste de la réalité virtuelle, avait surenchéri en disant : "La gamme de jeux à venir que le PSVR 2 présentera aux joueurs va époustoufler tout le monde, y compris le Meta Quest. La plateforme de Sony sera l'endroit où le consommateur et le contenu sont rois."