Le 15 novembre 2021, la marque Xbox fête ses 20 ans de mise sur le marché.



Je ne me sens pas de faire un article précis mais ça reste une date importante car cette marque a apporté son lot de nouveautés dans le domaine du JV sur console. Un online payant mais solide (et par abonnement), un disque dur intégré, une convergence avec l'univers du PC qui est aujourd'hui la norme. La rétrocompatibilité impec, etc.



Si j'ai beaucoup joué sur la 1ère machine, c'est surtout la 360 qui m'a marqué. Mon record de partie non stop s'est faite dessus, avec 18h d'une traite sur Lost Odyssey. C'était pour pouvoir rendre un test papier à partir de la version Japonaise.



Et vous ? Quelle est votre meilleures anecdotes Xbox ?