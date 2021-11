Autre Sujet

revient avec une vidéo intéressante sur le japon que je pourrais coupler avec quelques vidéos deIci il nous dépeint le problème que rencontre lefasse à la modernité et l'innovation et que sa culture traditionnaliste est géocentriste empêche de l'acquérir. Let's Ask Shogo lui aussi à quelques vidéos intéressante sur le sujet sur l'aspect arriéré que représente le japon je vous invite à voir sa chaine bien sûr si vous n'êtes pas allergique à la langue anglaise.Bien que j'adore le japon force est de constater que même vis à vis d'un œil extérieur on peut voir que le japon peine à avancer qu'ils innovent peu bref qu'il stagne en pensant que leur île est pleinement suffisant.Je pense aussi qu'il y a un traumatisme lié à la deuxième guerre mondiale (bon n'oublions pas le massacre de Nankin) lié aux deux bombes nucléaires et de l'humiliation subis par la suite.Peut être ont-ils peur du monde extérieur dans le sens ou celui-ci peuvent leur vouloir du mal ? Petite interrogation personnel sur ce point là.Et vous avez vous d'autres idées théories ?