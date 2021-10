Salut tout le monde,



Je fais partie des joueurs qui achètent rarement ses jeux plein pot. Car ça représente parfois une grosse somme d'argent et que l'on est de plus en plus habitué à une baisse de prix rapide et aux promotions. En ce qui me concerne, il faut vraiment que le jeu me donne envie d'y mettre le prix.



J'aurais voulu savoir à l'instant T, quel est le prochain jeu pour lequel vous seriez prêt à payer plein pot?



Pour ma part, je pense que ce sera le futur God of War.



C'est à vous