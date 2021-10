, vous en avez sans doute déjà entendu parler, ou l'avez peut-être déjà aperçu, ne serait-ce que pendant la conférencede l'E3 dernier.Plus que simplement surfer sur la mode actuelle du roguelite et deck-building, le créateurpropose un jeu de ce genre certes au gameplay simple d'accès et solide, avec des subtilités et éléments de gameplay révélés au fil des parties, mais c'est au niveau de la narration que se trouve l'originalité du titre. Enfermé dans une lugubre cabane, c'est face à un mystérieux inconnu que vous jouerez au jeu de cartes, tout en ayant la possibilité de vous lever de la table de jeu pour fouiller la cabane et y résoudre des énigmes, en suivant les conseils des cartes elles-mêmes, le tout baigné dans une bande son angoissante de Jonah Senzel , qui avait déjà œuvré aux côtés de Mullins sur ses précédents jeux.Je vous laisse avec ces deux vidéos, l'une étant une courte présentation des mécaniques du jeu par le créateur, et l'autre une vidéo de gameplay un peu plus longue qui suffit à se donner une idée du gameplay (présentée par At0mium, donc en français celle-ci).Pas de version console de prévue pour le moment... donc pour l'instant c'est PC uniquement, et également disponible en bundle avec les précédents jeux du créateur (à savoiret, dont vous pourrez voir des vidéos ci-dessous). Et si vous n'êtes pas certain que ça vous plaise, il y a toujours la démo.