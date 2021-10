Fondé sur les cendres de NeoGAF en 2017 (scandale sexuel avec le fondateur, perte des membres clés, fermeture puis réouverture avec une audience moins importante), ResetEra est l'un des plus grands forums américains autour du jeu vidéo. Celui-ci abrite des personnalités de l'industrie, une communauté de passionné engagé et quelques insiders (certains avec une vraie notoriété, d'autres qui veulent s'inventer une vie).Cerium, l'unique propriétaire, a décidé de vendre ResetEra pour 4,55 millions de dollars au groupe suédois MOBA Network qui cherche de nouvelles opportunités significatives pour augmenter ses revenus publicitaires. Avec des millions de vues et des millions de posts, le forum génère pas moins de 700.000 dollars de chiffres d'affaires (pour les douze derniers mois) et un excédent brut d'exploitation qui marge à près de 80%.Des membres importants s'inquiètent déjà du futur de ResetEra. Si le modèle économique est amené à changer de manière drastique avec des pubs trop intrusives, ils songent d'ores et déjà a créer un nouveau concurrent comme à l'époque de la fin de NeoGAF.