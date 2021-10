Selon Leo de Techmaker, le gouvernement chinois a décidé d'appliquer la punition de vos darons quand vous vouliez pas arrêter de jouer à la PS2, à savoir l'arrachage de prise de courant pour vous empêcher de jouer ici !Sauf qu'ici, ce sont les usines en Chine qui se verront couper l'électricité, pour tenter de lutter contre la pollution en Chine.Avec la pandémie, jamais les français ont autant économisé, et sont donc capable d'acheter "day one" les objets technologique à peine sortis !Résultat : Malgré les ruptures de stock, Sony a fait le meilleur lancement de console de toute l'histoire de Playstation... Ouais, rien que ça.Alors le retour des stocks de PS5 d'ici 2022 est peut être plus compromis qu'on ne le pense...