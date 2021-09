Salut tout le monde,



Cela faisait un petit temps que je voulais vous poser cette question mais j'attendais sûrement le bon moment pour le faire. Et la sortie de Kena avec son peu de communication est venue justifier ce moment.



Je m'explique, les dernières semaines précédant la sortie du jeu ont été soulignées par une absence totale de communication de la part du studio. Beaucoup ont même pensé qu'il y avait peut-être un gros problème concernant le titre. Puis on a finalement pu comprendre que la jeunesse du studio était à l'origine de ce "loupé". Eh oui, on n'a pas eu droit aux previews ultra détaillés, aux vidéos "découvertes" d'une heure, à la présentation de l'univers, des personnages, des armes, des boss et j'en passe...



Et franchement, ça fait du bien. Ce peu d'informations a permis une chose qui se perd de notre temps : frustrer le joueur. En effet, à l'ère d'internet et de sa nécessité d'avoir du contenu qui se renouvelle à outrance, je trouve que l'on en dévoile beaucoup trop sur les jeux vidéo avant leur sortie et on a l'impression de déjà tout connaître avant même d'y avoir joué manette en main, quitte à se gâcher le plaisir de la découverte.



Imaginez à l'époque si vous aviez découvert de cette manière les débuts d'un Bioshock, MGS V, TLOU, GOW 3 et j'en passe. Le plaisir en aurait pris un sacré coup.

Alors, je sais, vous me direz que j'ai le choix de ne pas regarder ces vidéos, vous avez totalement raison et j'ai fait le choix de ne plus les regarder mais lorsqu'un site te fout en pleine tronche une image que tu ne voulais pas voir, je trouve ça dommage.



Pour moi, voilà ce que l'on doit voir d'un jeu avant sa sortie : une bande-annonce et une séquence de gameplay de 10 minutes maximum ou une démo. Cela permet de bien se faire une idée d'un jeu tout en attisant sa curiosité.



Je voulais avoir votre avis sur la question et voir quelle serait pour vous la communication idéale précédent la sortie d'un jeu.



Bien évidemment toujours dans le respect des avis des autres s'il vous plaît ;-)