Unboxing

On est vendredi, je suis au taff, quand soudain mon téléphone émet une vibration.Est-ce encore un commentaire d'un hater sur Gamekyo ? Non, pas du tout. C'est mon pote, qui m'envoie juste une photo. La photo d'un Pikachu.- "Est-ce un troll ?" me suis-je dis en contemplant l'image.N'étant pas très fan des figurines POP, mais étant assez stupide pour en avoir acheté un quart de centaine, après qu'une amie m'ait offerte une Elise d'Assassin's Creed Unity, j'allais répondre à cet amis avec un gros smiley avant qu'une chose ne m'interpelle :L'échelle.Oui, l'échelle de cette figurine. Les figurines POP en dessous ont l'air minuscules !Ni une, ni deux, je me suis languis d'un simple "j'arrive", et saute dans mon véhicule en plein confinement COVID-19 en Martinique. Bon, ok, ce n’est pas ce qu'il y a de plus COVID-Friendly, et loin d'être un achat de première nécessité, mais, hey ! Après un peu plus d'un mois de confinement (en étant vacciné d'ailleurs), un petit click & collect, ça ne peut pas faire de mal.Merci à l'équipe de GameCash Fort-de-France pour la découverte de cette figurine POP Pikachu, particulière, mais vraiment qualitative et originale... Franchement, j'adore !Un beau cadeau à faire à tout fan de Nintendo, donc si vous en recherchez un original pour votre compagne ou votre compagnon, pensez à cette figurine ^^ ! On peut la trouver notamment à la Fnac ( https://tidd.ly/3lF04Fc ) ou chez Amazon ( https://amzn.to/3lCC85l ), pour 35 € environ (ce qui est un excellent prix si vous voulez mon avis).Après, perso, avec les 20 € de frais de port pour les Antilles (15 € chez Fnac détaxé on est à 44,10 €), je me dis autant soutenir les boutiques sympas de l'île, d'autant plus que OUI JE PRÉFÈRE TOUJOURS LES JEUX EN DEMAT' et que donc je n'achète que peu de jeux au format Physique. D'ailleurs, je ne peux pas jouer à mon Tales of Arise dans mon bureau vu qu'il n'est pas dans la bibliothèque de la Series S uwu ! Excellent jeu au passage, j'en suis amoureux, ce mois de septembre est juste... exceptionnelC'était la conclusion de ce (beaucoup) trop long article inutile de ce samedi. Tchuss !Et... The teasing :