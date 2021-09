Le compte Ninten'Alert persiste et signe : la Switch baisserait de prix (pour la 1ère fois) à partir de la semaine prochaine et passerait sous la barre symbolique des 300€.De quoi tranquillement préparer l'arrivée de la OLED !

posted the 09/11/2021 at 08:16 PM by obi69