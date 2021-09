Et voilà. Ça fait déjà 2 mois que j'ai une Xbox Series X à la maison. Après avoir eu un PC avec une GTX 1060. Puis une Xbox Series S. Puis une GTX 1660 Ti. Et enfin une Xbox Series X, croulant sous les commentaires me précisant que si je n'ai pas de Xbox Series X, comment pourrais-je comprendre la révolution qu'est cette console.La vérité, c'est que... Je m'en fous de l'aspect technique. Je jouais déjà à Flight Simulator sur mon PC. En 60 fps ou 30 fps, avec pleins de détails ou peu de détail. C'est l'avantage du PC d'ailleurs, même avec une machine modeste, on choisit la façon dont on joue, avec le budget que l'on a.La console n'a pas changé mes habitudes de jeu. Je continue à passer plus de temps sur des jeux comme HADES ou BLOODROOTS, qu'à me reluquer sur Flight Simulator ou m'extasier sur un Boost de FPS / résolution avec l'ajout de Ray Tracing, invisible à mes yeux, sur HellBlade.Et c'est là que Sony a fait fort. Même si la Xbox Series X est une console que je trouve mieux conçue que la PS5 (encombrement, robusteste, silence de fonctionnement même si la PS5 est très silencieuse), force est de constater que la manette est juste un bonheur en main. Quand je la tiens, je sens que j'ai un objet high-tech / next-gen entre les mains.Un micro pour donner des ordres vite fait à mes coéquipiers sur Fortnite. La surprise d'avoir "des caresses" via les vibrations de la manette. Le crantage transformant dans mon cerveau cette manette en littéralement l'arme que j'ai entre les mains à l'écran. Beaucoup l'oublie, mais les jeux vidéo, c'est principalement la retranscription de sensations, et ça ne passe pas uniquement via la 4K et les 60 fps.Est-ce que Ratchet & Clank Rift Apart sera meilleur sur PS5 Pro quand il aura droit à une version 4K (native) 60fps Ray Tracé ? Non. Est-ce qu'une version en 1080p 120 fps sera indispensable ? Probablement pas. J'ai déjà eu mon expérience sur ce jeu, et elle a été exceptionnelle. La direction artistique est monstrueuse, et ce n'est pas d'y jouer en 30 fps/4K ou 1440p 60 fps qui auront entâché mon expérience de jeu...Du coup, entre Demon's Souls que je n'arrive pas à terminer (lol, j'suis un putain de noob), Returnal qui m'aura intrigué et pris aux tripes au plus haut point (et que j'ai terminé, est-il si dur que ça ?). Et, même si je n'aime pas trop les ajouts techniques à un jeu, j'avoue qu'avoir pu faire le DLC Marvel's Spider-Man sur la PS5 avec cette première expérience en Ray-Tracing, et bien oui, ça m'a coupé le souffle. Même si j'avais déjà eu des exemples de Ray-Tracing sur PC auparavant, mais là, c'est tellement pertinent et visible que ça en fait une véritable feature Next-Gen. Je ne vais pas en rajouter avec Sackboy Adventures que beaucoup oublient, et qui pourtant est juste sublime ^^ ! Ni du mode Zombie de Cold Wars avec des vibrations travaillées au poil de cul, associé au crantage de manette. Un détail pour certains, de la magie pour d'autres... Et je vais passer Astro's Playroom sous silence, même s'il reste une perle du jeu de plateforme, malheureusement trop court, mais offert avec la console !Et en plus, les joueurs PlayStation vont pouvoir gouter à The Medium, ce jeu tant vanté par les joueurs Xbox. Même si de mon côté, c'est un jeu qui m'a laissé de marbre. Je ne l'ai terminé ni sur mon PC, ni sur ma Xbox Series S, et je l'ai repris sur Xbox Series X et malgré les meilleurs graphismes... Ce n'est tout simplement pas mon style de jeu. La version PS5 n'y changera probablement rien, mais pour les amateurs du genre... Il est là.Bref, j'adore ma Xbox Series X. C'est une excellente console avec d'excellents jeux et d'excellents services, objectivement au dessus de ma PS5. Mais... Elle me donne aussi la sensation de vivre dans le passé. Avec une bibliothèque de jeux énorme issue de la Xbox One. Quand les joueurs Xbox me parlent de Forza Horizon 4, Gears 5 ou de HellBlade, j'ai envie de leur répondre : Vous savez, ça fait plus de 2 ans que j'ai terminé ces jeux, et que je n'ai pas envie d'y rejouer juste pour une meilleure résolution ou un framerate amélioré.Alors, j'espère que ça changera ces prochains mois. Que Forza Horizon 5 retiendra mon attention. Que le multijoueur de Halo Infinite m'émerveillera (même si je sens que je vais préférer y jouer sur mon PC). Que dans le futur HellBlade II saura être une claque monumentale. Mais je pense que je dois juste me faire une raison :L'ADN PlayStation me convient mieux. Les licences de Sony me parlent plus. Et c'est pour cela que je préfère ma PS5 à mes Xbox Series.