Bon... J'avais précommandé No More Heroes III, mais je ne l'ai reçu que mardi. Et entre les critiques négatives et les plaintes des performances technique des joueurs sur le jeu (je ne vais même pas parler de la horde "ON VEUT UNE NINTENDO SWITCH PRO A 500 €"), j'avoue que j'avais même effacé ce jeu de mon cerveau.Puis je l'ai reçu. Cette boite de No More Heroes. Et dès l'ouverture et la découverte d'une jaquette de Death Drive sur la côté intérieur de la jaquette, j'ai eu ce sourire totalement con... Et eu envie d'y jouer directement !Qu'à cela ne tienne, je bouleverse mon emploi du temps et j'en profite pour faire un stream et... C'était que du bonheur. J'ai même regretté d'avoir lancé un stream sur le jeu, ça ne m'a pas permis de bien profiter du début du jeu comme il l'aurait mérité !Bref, No More Heroes III, c'est la suite de No More Heroes I et II, au sens stricte du terme. Vous avez adoré les 2 premiers épisodes sur Nintendo Switch ? Et bien ce troisième opus est exactement dans la même veine, le même jus. Et la même technique aussi...D'ailleurs, j'ai été surpris de constater que le jeu tourne, la plupart du temps, entre 50 et 60 fps en réalité, sur le phases d'actions. Les cinématiques sont en 30 fps (certaines sont en vidéo en réalité), et le monde ouvert, ok, est en... 20 fps. Bon, dans les faits, le monde ouvert ne représente pas vraiment le coeur du jeu (et à la limite, il aurait pu être supprimé pour éviter toutes ces polémiques), mais putain cet univers...Ces références à de nombreux jeux, qui demandent d'avoir une culture vidéoludique très poussée pour les comprendre. C'est simple, si vous êtes un trentenaire et que vous avez connu les jeux vidéo depuis l'ère de la NES, ce jeu devrait vous parler (et normalement, ayant connu les jeux N64 en 25 fps, vous devriez vous en sortir niveau technique). Le gameplay est ultra varié, le jeu speed à 200 à l'heure, nous faisant virevolter de scènes en scènes, dans un capharnaeum qui n'a ni queue ni tête, digne d'un Quantin Tarantino avec une Suda51 qui n'a de cesse de nous présenter ce jeu comme un film, brisant comme d'habitude le 4 ème murs dès qu'il le peut.Et vous savez quoi ?Ca fait du bien.Oui, ça fait du bien de tomber sur un jeu décomplexé, un jeu qui est un jeu, pour divertir, faire sourire et... Je ne sais pas, il a vraiment un charme à lui, avec une charadesign que j'ai trouvé d'ors et déjà réussi, j'ai hâte de partir à l'assaut des 9 autres champions de la galaxie !Bref, ce jeu, c'est un OVNI. A ne pas mettre entre les mains de tout le monde (nan, y'aura pas d'effet woaw). Mais pour tout fan de No More Heroes I et II, et de Suda51 en général (coucou Lollipop Chainsaw), je sens qu'il serait dommage de passer à côté... En tous cas, j'y retourne, j'ai hâte de donner un avis plus étayé plus loin dans la partie, mais en tous cas, ces premières heures de jeu sont vraiment convaincantes et rassurante pour la suite du titre ^^ !Bref, je voulais juste écrire cela pour vous dire que si vous hésitez à prendre ce jeu à cause des critiques, bah si vous avez une Nintendo Switch, vous n'êtes probablement pas plus attaché que cela à la critique, et si vous hésitez, c'est que l'univers du jeu vous plait donc je pencherais plutôt sur un "laissez vous tenter" ^^ ! Et, qui sait, ptet que dans quelque temps cette cartouche va valoir de l'or, un peu comme un Devil's Third sur Wii U (Que j'avais adoré en plus, c'est bizarre mais ce coté nanard ça m'avait tellement fait rire) ?