Konami vient d'annoncer Yu-Gi-Oh! Master Duel, une adaptation se voulant l’une des plus ambitieuse jamais créée pour le jeu de cartes, et qui promet de se rapprocher au plus près des règles d’origine :Le jeu se veut destiné tant aux joueurs expérimentés qu’aux néophytes. Au programme :- Résolution 4K- Toute l’histoire du jeu de cartes : Black Magician, Exodia, Blue Eyes White Dragon, etc.- Présence de 10 000 cartes dans le jeu,- Disponible sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android et iOS à une date encore inconnueEt le meilleur pour la fin, Konami oblige : le jeu sera un free-to-play.Voilà, vous pouvez pleurer et/ou lancer vos paris concernant le nombr de cartes qui seront gratuites...