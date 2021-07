Alors en gros :- Monde ARC-V dans Duel Links !- Yugioh Rush Duel Sortira au Japon le 14 Aout et chez nous et aux USA en fin 2021.- Yugioh Master Duels, un jeu pour les adeptes du TGC/OGC sur touts les supports.- Annonce d'un mystérieux Yugioh Cross Duel pour mobile.Voila !

Like

Who likes this ?

posted the 07/20/2021 at 12:18 PM by darkxehanort94