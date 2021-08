Article beaucoup plus lisible (avec les sources) sur : https://otakugame.fr/acheter-ses-jeux-en-dematerialise-est-plus-ecologique-quau-format-physique/ Petit débat qui revient assez souvent sur le devant de la scène : est-il plus écologique d'acheter un jeu au format physique ou au format dématérialisé ? Quel mode de consommation de nos jeux vidéo est meilleur pour notre planète ? Si, par le passé, certaines études avaient tendance à prouver le contraire (en 2014, Consoblog disait que l'empreinte carbone d'un jeu PS3 était de 20,82 kg contre 27,53 kg pour un jeu de 8,8 Go sur PS3), en 2021, les choses ont beaucoup évolué et... vous pourriez être surpris des résultats !Alors, c’était peut-être vrai en 2014… Mais, la dernière fois que j’ai installé Call of Duy Cold War, j’ai dû installer 30 Go de mise à jour (et ni ces mises à jour, ni WarZone n’étaient sur le BluRay, donc les serveurs avec ces mises à jour / données supplémentaires doivent bien tourner et sont mutualisés avec les serveurs contenant les fichiers d’installation des jeux). De plus, les entreprises comme Google ou Microsoft cherchent depuis plusieurs années à être neutre en Carbon, en ayant par exemple des Datacenters entièrement alimentés à l’énergie solaire ^^ !La conséquence de tout cela ? Une chute des consommations électrique des serveurs, et surtout de leur empreinte carbone, en cherchant à être neutre (voire même, dans certains cas, négative). Mais du côté de la distribution de jeux, il y a eu très peu d’amélioration. Rares sont les jeux proposés dans un emballage en carton par exemple. Pratiquement tous les jeux sont dans un emballage plastique, je ne connais que SEGA Europe qui a remplacé de ses jeux PC avec des emballages en carton…Résultat ? Il est aujourd'hui bien plus écologique de se tourner vers du dématérialisé que des jeux physiques ! Avec pour preuve, selon une étude de Console Carbon Footprint, les joueurs pourraient baisser de 95.6% leur empreinte carbone sur la planète en choisissant de télécharger leurs jeux, plutôt que de les acheter au format physique ! En effet, on estime que l'empreinte carbone actuelle d'un jeu en usine est de 0,39 kg de CO2, alors que celui d'un jeu téléchargé n'est que de... 0,017 kg ! Et attention : ici, on ne prend même pas en compte le transport du jeu vers votre magasin préféré (ou dans votre boîte aux lettres), ni votre propre transport vers votre boutique préférée ^^ ! Cette différence est due, comme je le disais auparavant, au polypropylène and polyéthylène (des plastiques) utilisé pour les jaquettes de jeux, mais également à aluminium polycarbonate utilisé pour les disques, et au papier glacé servant pour les manuels ou les différentes mentions de garantie présent à l'intérieur des boitiers de jeu.Un autre chiffre que j’ai pu trouver : En 2019, la fabrication du plastique requis pour les boîtes et des disques de FIFA 20 a été responsable du rejet de 595 tonnes de CO2 dans l’atmosphère ! Pour vous donner une idée, équivaut à la consommation énergétique de 68 foyers pendant un an…Terminons par les consommations des consoles elle-même, même si j’avais déjà écrit un article à ce sujet ^^ ! Car on est nombreux à se demander combien consomme en électricité une Xbox Series X, une Xbox Series S ou une PS5, et j’ai trouvé les réponses sur le site d’Eurogamer !Mode PS5 (CO2/h) Series X (CO2/h) Series S (CO2/h) PS5 coût Series X coût Series S coûtEteinte (veille) 1.3 W (0.00 kg/h) 2 W (0.00 kg/h) 1 W (0.00 kg/h) 0.00017 $/h 0.00026 $/h 0.00013 $/hDashboard (Accueil) 47 W (0.02 kg/h) 42 W (0.02 kg/h) 25 W (0.01 kg/h) 0.0061 $/h 0.0055 $/h 0.0022 $/hEn jeu (intensif) 203 W (0.10 kg/h) 211 W (0.11 kg/h) 82.5 W (0.04 kg/h) 0.026 $/h 0.027 $/h 0.011 $/hConsommation Max 350 W (0.17 kg/h) 315 W (0.16 kg/h) 100 W (0.05 kg/h) 0.046 $/h 0.041 $/h 0,013 $/hNDLR : pour calculer les émissions Carbone faites à partir de l’électricité, je me suis basé sur une moyenne du réseau électrique américain, sinon on peut très bien se retrouver en 0.00 kg/h si notre console est connectée à une éolienne, par exemple ^^ ! Aux USA on serait à 535 CO2 g/kWh.Vous l’aurez compris : si vous voulez être écologique avec votre Next-Gen, rien ne vaut la Xbox Series S pour cela ^^ !