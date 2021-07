Hello :-) ! Bon les "affaires" reprennent un peu. Ceux qui me suivent un peut savent que j'aime bien bouger et partager des conventions de jeux vidéo, mais évidemment... Ca a un peu changé.Bref, je reprends TOUT DOUCEMENT et je me motive à essayer de dépasser tout ça pour proposer du contenu !La seule question que je vais avoir c'est :- Sur Youtube, est-ce que vous regardez, ou trouvez important d'avoir une vidéo en 4K 60 fps ? Ou du 1080p 60 fps vous suffit pour apprécier une vidéo ?Commentez "OUI" si vraiment vous trouvez qu'une vidéo 4K 60fps vous apporte un confort non négligeable ou au contraire "NON" si le 1080p 60fps vous convient large.Je vous pose la question, car selon votre réponse ça va conditionner la nécessité d'avoir un bagage en soute ou non. (grossièrement, du 1080p ça s'édite rapidement sur un iPad, de la 4K en 60 fps, c'est déjà un autre délire).Besos, et au passage, j'espère que vous vous portez tous bien sur le site et que vos projets ont repris (ou ne se sont pas arrêtés).Et désolé de vous poser la questions à vous, c'est juste que sur Gamekyo, vous êtes neutres, et vous me dites juste ce que vous pensez, c'est vraiment cool pour jauger un peu le contenu sur mes réseaux sociaux ^^ !MAJ : Bonus, downscaler de la 4K en 1080p par rapport au 1080p natif