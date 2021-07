Dave2D nous a fait une petite vidéo pour nous expliquer en quoi ce Steam Deck est meilleur que ce qui est sorti sur le marché jusque-là en termes de PC Ultra Portable de jeu.Pour lui, cette resolution (800p) est une excellente nouvelle, comme pour la Switch, car les concurrents avec des resolutions FHD voire plus ont une autonomie qui devient juste... Ridicule. Il parle d'une demi-heure sur son OneX Player par exemple.Et vous, êtes-vous en colère par rapport à la resolution choisie par Valve ? Attendez-vous toujours une "Nintendo Switch Pro Haute Resolution" ?Bonus piqué à

posted the 07/17/2021 at 02:56 PM by suzukube