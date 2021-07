Le 0 à 97 km/h en moins de 2 secondes... Elle est plus rapide que la Bugatti Chiron Sport. C'est totalement fou...J'adore le volant, j'aurais aimé une ligne plus agressive mais y'aura moyen de la tuner à la S2000 de SukiEt j'ai oublié le meilleur :pour jouer on the go... DINGUE ! Et même sans internet, Elon Musk dit que le GPGPU de la console serait aussi puissant qu'une PS5, y'a même quelqu'un qui jouait à Cyberpunk 2077 dans la voiture !Le tout pour seulement 135.000 $ (sachant que la voiture a fait le record du monde de 400m et qu'une Bugatti Veyron c'est 3.5 millions d'euros). Dingue.En France, elle serait à 129.990 € (Une Porche Taycan coute déjà 189.000 € pour comparer avec un truc comparable).Et ce n'est pas tout : Le nouveau Tesla Roadster sera totalement fou, le futur de la voiture électrique...En tout cas, parmi les constructeurs automobile, Tesla est clairement celui qui me fascine le plus - même si j'aime Mini pour des raisons historiques ^^ !Et vous, il y a t'il des marques qui vous ont... marqués ?