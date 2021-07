Je vous préviens : j'ai la flemme de faire le résumé de la vidéo (de toutes les façons, la conclusion est surement PS5 et XSX sont des versions identiques).Mais !Information importante : la version Xbox Series S n'a pas de Ray Tracing !Mais comme la console en est capable sur plusieurs titres (Watch Dogs Legion ou Metro Exodus), Digital Foundry pense que la limitation ne vient pas du GPU mais... De la mémoire !Pour rappel, la Xbox Series S embarque 10 Go de mémoire, contre 12 Go pour la Xbox One X. Et... C'était déjà un problème pour bénéficier des Patch Xbox One X des jeux...Et bien visiblement, cette limitation empêche l'utilisation du Ray Tracing selon certaines implémentations ! C'est peut être ce qu'il s'est passé sur Devil May Cry également ?En tous cas, si cela se confirme, il serait dommage d'avoir économisé 2 Go de Ram alors que cela aurait apporté tant à la console... (Patch One X + RT sur certains jeux).De l'autre côté, avec une puissance équivalente à une PS4 Pro en terme de teraflops, la console arrive à faire tourner le jeu en 120 fps de façon parfaitement stable ! DF précise que cela est juste impossible sur une PS4 Pro, et montre combien les nouveaux processeurs vont faire évoluer les jeux vidéo par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui.Voilà pour cette conclusion, même si je sais que la réaction de 99% de Gamekyo sera :Autre information : Les 3 consoles arrivent à tenir du 120 fps avec très, très, très peux de pertes de frames. Digital Foundry est très impressionné à ce niveau ! Pour arriver à faire chuter le framerate, il faut remplir l'écran de feu et d'ennemis enflammés, ce qui semble être plutôt compliqué.