"Six ans après son arrêt, jeuxvideo.fr est de retour et devient JVFR. Après neuf mois de gestation, et une phase de test privé, le site est enfin accessible à toutes et tous en beta. Adieu jeuxvideo.fr et bienvenue JVFR !



Vous ne l'aviez pas vu venir ? Et pourtant les indices étaient là depuis un moment. De plus en plus de jeu vidéo sur Clubic, des rédacteurs qui parlent gaming au petit dej, le retour de Nerces et Maxence… et l'arrivée de nombreux passionnés dans les colonnes de notre grand frère tech.



[b]Jeuxvideo.fr devient JVFR[/b]

JVFR est le nouveau nom de (feu) jeuxvideo.fr, clin d'œil au surnom que la communauté avait donné au site lors de ses glorieuses années. Lors de la création de Clubic SAS en 2018, le groupe M6 a cédé Clubic.com et jeuxvideo.fr à la nouvelle structure. Après trois années de travail acharné pour faire de Clubic, la meilleure source d'information tech, nous avons décidé de relancer JVFR, laissé à l'abandon depuis 2015.



Mais pourquoi un nouveau site traitant le jeu vidéo en 2021 ? Parce que l'équipe derrière le projet est passionnée, mais aussi parce que nous pensons que nous pouvons offrir une formule originale : un site indépendant avec un contenu premium de qualité, gratuit. À l'image de ce que nous proposons sur Clubic, JVFR est pensé pour combler les boulimiques d'actualités, tout en garantissant un niveau d'expertise élevé, et de qualité/réactivité de l'information sur notre médium préféré.



Testez le site en beta et aidez nous à le faire grandir

Dès aujourd'hui, le site est accessible en beta, avec des fonctionnalités limitées. Nous avons décidé d'adopter une approche itérative du développement, en lançant petit à petit de plus en plus de fonctionnalités sur JVFR. Au lancement de la beta, vous trouverez une page d'accueil, des sections « actualités », « tests », « vidéos », et « bons plans ». Tout ce qui fait le sel d'un site sur le jeu vidéo est au programme : actualités, preview, tests, vidéos, guides d'achat, bons plans, chroniques, interview, live, et bien sûr, un forum.



Vous le constaterez rapidement, mais JVFR n'a pas encore de système de commentaires. L'explication est relativement simple : mort aux trolls ! Plus sérieusement, les commentaires sont notre priorité et arriveront très prochainement. L'objectif étant de rapidement pouvoir lire vos retours, et améliorer le site en fonction de vous.



En attendant, nous serions heureux de parler de cette nouvelle aventure avec vous par ici (sur Clubic)."[/i]



On y retrouve déjà quelques news et tests.

Pas de Virgile cependant : le sniper a signé il y a peu chez Gamekult.