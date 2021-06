Car oui, si Cyberpunk 2077 est de retour, Sony vous prévient : Une PS4 Pro minimum est recommandée pour jouer au jeu (et il est peu probable que la situation évolue pour la PS4 FAT).L'upgrade Next-Gen sera gratuite pour tout possesseur de la version PS4. Ouf !Aller on finit avec des images de la Pre alpha de Cyberpunk 2077 :

posted the 06/22/2021 at 06:29 PM by suzukube