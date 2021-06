Metro Exodus Enhanced Edition est le fruit de la refonte du moteur de 4A Games, qui prend entièrement en charge le ray tracing, avec une mise en œuvre étonnante de l'illumination globale en temps réel. En plus de faire passer le jeu au RT, 4A *aussi* double la fréquence d'images - 30fps sur Xbox One X devient 60fps sur Xbox Series X. Pour tout savoir sur le jeu, plus une analyse de la Series S, ne cherchez pas plus loin.00:00:00 Introduction00:01:38 Xbox One X vs. Xbox Series X - Eclairage Ray Traced Sun Bounce00:04:34 Xbox One X vs. Xbox Series X - Ray Traced Sky Lighting00:07:30 Xbox One X vs. Xbox Series X - Ray Traced Colour Bounce (Ray Traced Colour Bounce)00:09:23 Xbox One X vs. Xbox Series X - Ray Traced Emissive Lighting00:11:44 Xbox One X vs. Xbox Series X - Réflexions améliorées de l'espace d'écran00:13:44 Xbox One X vs. Xbox Series X - Performances et chargement améliorés00:15:08 PC vs. Xbox Series X - Paramètres et optimisations00:20:29 Analyse de la Xbox Series S00:24:02 Analyse des performances des Xbox Series S & X00:26:34 Conclusion----Nous avons déjà jeté un coup d'œil approfondi à Metro Exodus Enhanced Edition sur PC et nous avons été véritablement impressionnés par son ray tracing phénoménal - ce qui n'est peut-être pas surprenant quand on sait que le nouveau moteur 4A est construit dès le départ avec du matériel RT accéléré en tête. Cependant, la question à laquelle nous ne pouvions pas répondre à l'époque était assez simple : comment cette expérience se traduit-elle sur la nouvelle vague de consoles ? La puissance disponible est-elle suffisante pour offrir un spectacle de ray tracing à 60 images par seconde ? Nous avons maintenant eu l'occasion de tester le jeu sur le matériel Xbox Series X et Series S - et les résultats sont excellents.Les comparaisons avec les versions de la dernière génération sont tout à fait valables et si l'on considère la Xbox One X comme la meilleure du lot, le nouveau jeu est transformé. Oui, vous bénéficiez d'une fréquence d'images deux fois plus élevée (la dernière génération plafonnait à 30 images par seconde), mais c'est la transition vers une esthétique basée sur la technologie RT qui fait toute la différence. Le système d'illumination globale en temps réel de l'ancienne version était très bien, mais le ray tracing permet de passer à un niveau supérieur de fidélité. Toutes les vieilles lumières placées par les artistes ont disparu, remplacées par une alternative entièrement basée sur le ray tracing qui fonctionne tout simplement.La lumière du soleil, de la lune ou d'objets qui émettent de la lumière s'infiltre dans le RT, éclairant n'importe quelle scène avec un rebond de lumière calculé avec précision. La solution RT originale de Metro Exodus sur PC ne comportait qu'un seul rebond de lumière, tandis que l'édition améliorée - même sur consoles - fonctionne avec des rebonds infinis, calculés au fil du temps. Par conséquent, l'occlusion ambiante dans l'espace écran (SSAO) n'est pas nécessaire. Tout cela fait partie de la solution d'IG globale fournie par le ray tracing. Il est également beaucoup plus facile de montrer que d'expliquer, alors regardez la vidéo ci-dessous pour comprendre comment cette technologie fonctionne.Le ray tracing joue également un rôle dans le fonctionnement des reflets dans Metro Exodus, bien qu'il ne faille pas le confondre avec l'effet de miroir RT vu dans Ratchet and Clank sur PS5, ou même dans la version PC de l'Enhanced Edition lorsqu'elle est entièrement activée. La technique standard est celle des reflets dans l'espace de l'écran, qui prend la scène rendue et mappe ces données sur des surfaces réfléchissantes. Le problème est que cette technique ne permet pas de montrer les éléments réfléchissants qui ne sont pas à l'écran, ou qui sont occultés par l'arme de visée, par exemple. Des approximations Cubemap - des "échantillons" statiques de la scène - sont mappées dans ces zones sans données d'espace-écran pour aider à préserver l'effet, avec des niveaux de réussite variables. L'édition améliorée sur PC conserve le SSR, mais utilise le ray tracing pour combler ces lacunes - une implémentation précise mais coûteuse. Le rendu sur console, quant à lui, s'en tient au SSR mais utilise les données d'illumination globale pour combler les données d'image manquantes. Le PC fait mieux, mais la version console offre toujours un aspect plus naturel que la version dernière génération.Dans l'ensemble, si l'on compare avec l'ancien jeu, l'amélioration visuelle est profonde. Le réalisme est d'un autre niveau, à tel point que l'éclairage rehausse l'aspect du jeu d'une manière véritablement "next-gen". C'est incroyable. Cependant, il y a nécessairement d'autres différences entre la version PC et les nouvelles consoles - qu'il s'agisse du matériel AMD RDNA2 ou des GeForce RTX, il y a plus de puissance et de performances disponibles pour les fonctionnalités RT, tandis que le DLSS de Nvidia fournit un énorme accélérateur. L'optimisation la plus élémentaire consiste à utiliser le paramètre RT "normal" du PC, qui calcule essentiellement les effets de tracé de rayon à une résolution de quart.En ce qui concerne la comparaison des paramètres globaux par rapport à la version PC, il n'y a pas de tessellation en jeu, la solution VRS de niveau 1 est augmentée au maximum de 4x, tandis que les reflets RT ont le même aspect que le paramètre "off" de PC. Par ailleurs, 4A choisit parmi un ensemble de paramètres moyens, élevés et ultra pour d'autres éléments du jeu. La mise à l'échelle dynamique de la résolution est fermement en jeu, avec une résolution native fonctionnant entre 1080p et 2160p théorique, bien que 1728p soit la plus haute que j'ai vue sur la série X. La résolution est une cible en constante évolution, il est juste de dire. Nous n'avons pas encore vu comment la PS5 se positionne par rapport à la Xbox Série X (nous y reviendrons bientôt) mais nous imaginons que les deux consoles sont globalement équivalentes - mais la Xbox Série S est une proposition totalement différente. De nombreux développeurs, y compris des poids lourds comme id Software, évitent de jouer à la RT sur la console junior de Microsoft, mais ce n'est pas une option pour 4A, qui a construit toute sa technologie autour d'un workflow basé sur le ray tracing.L'objectif est toujours de 60 images par seconde, mais la résolution diminue considérablement, ce qui fait apparaître davantage d'artefacts et de grain sur la solution d'illumination globale basée sur la technologie RT. La résolution cible est de 1080p, mais comme dans toutes les versions du jeu, la résolution dynamique et la reconstruction temporelle sont déployées, accumulant les données des images précédentes pour améliorer la qualité de l'image actuelle. Bien que 1080p soit l'objectif, j'ai l'impression que la console l'atteint rarement, 864p étant le nombre de pixels le plus courant - peut-être moins, selon le contenu. Là où le jeu est le plus lourd, dans le niveau Taiga, le jeu tente de reconstruire à partir de 512p - et même en images fixes, la qualité de l'image souffre de manière significative. Lorsque le VRS est utilisé, le blocage à basse résolution est clairement visible, en partie à cause de la nature assez limitée de l'implémentation de niveau 1.