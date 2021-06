Cet E3 est très décevant mais j'irai pas jusqu'à dire que c'était complètement nul car ya quand même des jeux que j'ai retenu. Avant de dévoiler mon top 10 que je ferais ce Week-end et qui est lié à cet E3, à vous membres d'élire le top 10 des meilleurs jeux de cet E3 !



1 vote par personne, impossibilité de revoter



5 jeux max please pas 1 de plus sinon je prends pas en compte. 5 parce que 10 ça fait trop long à relire à chaque fois quand je fais le décompte



Rappel tout les jours pour les membres n'ayant pas encore voté, et décompte vendredi soir + classement !



Je rajouterai au fur et à mesure tout les jeux cités.







A vos votes et dans le calme !



Les jeux :



- Elden Ring (15 votes)



- Battlefield 2042 (4 votes)



- 12 Minutes (3 votes)



- Riders Republic (1 vote)



- Somerville (2 votes)



- Planet of Lana (3 votes)



- Kena Bridge of Spirit (10 votes)



- Age of Empire IV (1 vote)



- Metroid Dread (12 votes)



- SOT X Pirate des Caraïbes (1 vote)



- Redfall (1 vote)



- The Outer World 2 (1 vote)



- A Plague Tale Requiem (7 votes)



- Starfield (5 votes)



- Replaced (8 votes)



- Eiyuden Chronicle (9 votes)



- Les Gardiens de la Galaxie (3 votes)



- Shin Megami Tensei V (4 votes)



- Forza Horizon 5 (8 votes)



- Halo Infinite (1 vote)



- Zelda BOTW 2 (7 votes)



- Stalker 2 (5 votes)



- Sifu (1 vote)



- River City Girl 2 (1 vote)



- Wario Ware Switch (1 vote)



- Advance Wars 1-2 Remake (3 votes)



- Mario & les Lapins Crétins Sparks for Hope (1 vote)