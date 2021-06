Sur papier, les performances de cette révision ont l'air trop bon pour être vrai. Vraiment, "4K" et "DLSS" ? Même le port ethernet qui serait inclus, ce qui devrait être une norme, Nintendo l'a jamais fait sur ses consoles de salon. D'un autre coté Nintendo fait toujours de nouveaux modèles de ses consoles portables (la Nintendo Switch étant une console dite "hybride" ayant déjà eu une révision, la Switch Lite qui elle est exclusivement portable).Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un nouveau modèle, voire juste le modèle de base upgradé ce qui ne vaudrait pas un nouveau mot pour cette révision, d'ici 1 an maximum, plus performant, mais absolument pas de 4K ou je ne sais quoi (genre comme la New 3DS a été pour la 3DS, cet ordre là d'idée). Si révision majeure il y a, en plus de meilleures performances je m'attendrais plus à des choses comme "coques interchangeables" ou "nouveau joy-con". Quelque chose de "premium" physiquement, et pas juste dans le design.Alors voilà, des insiders (dont une qui m'a bloqué sur Twitter, salut Emily if you read that lol) affirment qu'une annonce serait imminente d'après leur sources. Et ça a bien évidemment enflammé le web avec masse d'impressions que ce soir sites spécialisés ou réseaux sociaux.Une partie des gens sont en mode "c'est quand qu'ils l'annoncent ???". Et selon les situations ça peut se comprendre, pour ceux qui préfèrent par exemple attendre avant d'acheter la Nintendo Switch, sachant encore une fois qu'on a aucun indice sur un nouveau modèle plus performant, juste des "telles personnes disent que...".Et puis il y a les jeux. Certains jeux... Ouais mériteraient d'avoir un hardware qui puissent mieux les exploiter. Mais est-ce vraiment faisable sans patcher les jeux déjà sortis ? Nintendo n'est clairement pas du genre à bosser sur "des patches performances" comme Microsoft, ça serait étonnant.Et sinon, j'ai entendu l'exacte inverse venant d'autres influenceurs, que d'après leur contact (qui inclut des membres de Nintendo d'après eux) il n'y a rien à attendre de Nintendo au sujet d'un nouveau modèle de la Nintendo Switch avant l'E3.L'idée est que ça ne serait pas possible pour plusieurs raisons : le temps de fabrication est trop court pour shipper les produits cette fin d'année (ça aurait déjà du commence et on aurait déjà du avoir des leak photos comme on a eu avec la Switch Lite), il n'y aurait pas de "system killer" comme la suite de BOTW par exemple cette fin d'année pour promouvoir cette Switch Pro (Pokémon Legends n'arrive qu'en fin janvier 2022), et rien que le timing "une annonce avant l'E3" est assez bizarre connaissant Nintendo. Sans parler de la pénurie de composant électronique qui touche l'industrie du multimédia, est-ce que c'est réaliste d'attendre une révision cette fin d'année ?Moi je n'en sais rien et je n'attend que de voir. Mais qu'en est-il de vous ? Est-ce que comprenez le doute ou vous êtes à fond derrière "la Switch qui fait 4K ça existe !" ou "ça n'est qu'un mythe de plus" ?