Wow. Bon, je sais déjà que mes haters de Gamekyo ne vont pas être content (je m'excuse de ne pas habiter sur le même fuseau horaire que tout le monde et donc de me retrouver à poster des articles successifs), mais ilque j'en parle et ayant déjà fait une petite vidéo là-dessus, oui, je la publie ici aussi :Lede Microsoft. Pour moi, il s'agit de LA fonctionnalité phare de la Xbox Series, dérivé de son SSD, c'est vrai, mais c'est LA plus-value de la console pour moi, ce qui la fait vraiment passer pour une Next-Gen pour moi (avec son SSD), surtout avec cette Series S.Quel bonheur de prendre sa console et de se retrouver instantanément (bon ok, en 2 secondes) dans un des derniers jeux auxquels on a joué ! Conjugué à l'absence de chargement dans les jeux optimisés (ne rêvons pas), on se sent vraiment sur du matos plus moderne que la génération précédente.Suis-je le seul à apprécier autant ces petites fonctionnalités proposées par Microsoft ?Car entre le Quick Resume et le FPS Boost, ReCore est pratiquement un autre jeu, ses 2 plus gros défauts étant, pour moi, son framerate à 30 fps (sur un jeu aussi dynamique) et ses chargements interminables (c'est toujours le cas, mais avec le Quick Resume, on peut rester indéfiniment in-game désormais hé hé hé) ^^ !Alors certes, on pourra rétorquer "qu'il n'y a pas de jeux à part The Medium", mais je dois avouer que le confort de jeu est quand même sacrément premium sur Xbox Series, surtout lorsque l'on a sa bibliothèque en full dematérialisé, où que l'on utilise... Le Xbox Game Pass, qui là encore, prend tout son sens ^^ !