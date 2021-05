Nous avons 23 studios à travers Xbox et Bethesda, qui travaillent sur Halo, Forza, Fallout, et de nouvelles licences dont nous n'avons pas encore parlé et qui vont vous couper le souffle. Nous pouvons livrer tout cela dans le Game Pass dès le premier jour.

Au lendemain de la déclaration de Hermen Hulst (Président des Playstations Studios) qui annoncé que 25 jeux étaient en développement pour la PS5 dont la moitié serait des nouvelles IP, c'est au tour de Ben Decker (le responsable marketing des services de jeux Xbox) de prendre la parole et déclare :Parmi ces nouvelles licences, on apprend aujourd'hui que l'un des prochains jeux de inXile Entertainment serait un RPG FPS AAA et qui sera issu d'une nouvelle licence.Lien : https://www.xboxygen.com/News/36697-inXile-Entertainment-Wasteland-3-tease-que-son-gros-RPG-AAA-Xbox-sera-un-FPS