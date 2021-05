Visite d'une galerie Auchan vers chez moi cet aprem, à Bron, dans le Rhône...Pendant que les petites boutiques de la galerie (payant déjà des loyers exorbitants) étaient fermées de force, l'Hypermarché de la famille Mulliez (qui je le rappelle, est le coup d'une enquête pour évasion fiscale suite aux révélations des LuxLeaks) lui, est bien ouvert : jardinerie, TV, téléphonie, presse, librairie, culture (DVD, BR...) et bien sûr Jeux vidéos : tout était ouvert, sans exception. Aucun marquage au sol, aucune distance de sécurité... Rien.Ah si pardon : le rayon bijouterie était enAu passage, cette absence totale de concurrence leur a permis de remettre tous les prix de jeux à la hausse : 0 promo. Du 69.99 à la pelle. La vie est bien faite pour ces gens là.

posted the 05/03/2021 at 03:44 PM by obi69