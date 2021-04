Bonjour,J'ai enregistré directement depuis la PS5 du gameplay de Resident Evil VIII, en natif depuis la console et au format WebM, en 2160p, avec le Ray-Tracing activé, et je voulais savoir si quelqu'un peut me dire si le jeu tourne en 45 fps, car je suis malheureusement incapable de déceler cela sans outils.Bon, si vous n'y arrivez pas, je téléchargerais la vidéo, la mettrais dans Adobe Première et analyserais 60 images sur une seconde pour voir s'il y a des frames doublées, je crois que c'est comme cela que l'on compte les frames ?Par contre, pour la résolution, je crois qu'il faut regarder l'aliasing sur les éléments en biais et compter les endroits où il y a des irrégularités, c'est cela ?J'essaye de déterminer à quelle résolution (4K ?) et quelle framerate (j'ai lu 45 fps ?) tourne le jeu sur PS5. Je n'ai malheureusement pas de Xbox Series X ni de PC à ma disposition pour faire une comparaison "screen to screen", et avec le confinement, je ne peux pas non plus me déplacer chez quelqu'un qui possède ce matériel. Et même si c'était le cas, la démo étant disponible exclusiviement sur Playstation 4 et Playstation 5, je ne vois pas trop comment j'aurais pu faire ce comparatif...En tous cas, le jeu est magnifique en intérieur, Capcom a réussi a encore peaufiner le tout par rapport à la démo Maiden, mais avec des ennemis présents cette fois-ci ^^ ! J'ai déjà hâte de parcourir ce (terrifiant) chateau ah ah ! La fin de cette démo était même frustrante à ce titre... Vivement le 7 mai prochain !BONUS : Des jeux Xbox One en 120 fps sur Xbox Series X !