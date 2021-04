D’après Jez Corden le GAMEPASS compte désormais 23 millions d’abonnés :Pour rappel le service en était àd’abonnés il y a un an : https://www.20minutes.fr/high-tech/2770763-20200430-le-game-pass-franchit-le-cap-des-10-millions-d-abonnes Eten janvier 2021 : https://www.20minutes.fr/high-tech/2868603-20200923-le-gamepass-franchit-le-cap-des-15-millions-d-abonnes

posted the 04/21/2021 at 03:46 PM by walterwhite