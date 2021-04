Salut à tous !

Petit billet d'humeur, ou petite complainte en Alaska...



Mais que fait naughty dog !?





Je m'explique:

alors que Ratchet et klank, god of war, ghost of tsushima, days gone ont eu leur patch "ps5", Uncharted 4 et the last of us part 2 toujours pas...

Des infos ? Des rumeurs à côté des quelles je serais passé ?

Nan parce que ça commence à faire long ! J'attends ces éventuels patches pour faire ces deux jeux, mais si cela n'arrive jamais, j'aimerais bien le savoir pour pouvoir les faire sans attendre