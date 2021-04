... Non pas SEGA, non pas CAPCOM, mais bien plus important : NUANCE COMMUNICATIONS, qui permet de gérer des téléconsultations médicales sur Internet !Cela donne accès à Microsoft à plus de 500 grands médecins à travers le monde, et un premier pied dans pas mal de grands hôpitaux.Un investissement judicieux, surtout si cette pandémie dure dans le temps...