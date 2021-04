| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

S'amuser en jouant

est plus important

que s'emmerder sur un jeu

populaire

|______________________|

(•◡•) /

/

——

| |

|_ |_

Étant de l'école du Gameplay, je me suis surpris, durant mon dernier live, à surkiffer Outriders sur ma Xbox Series S.Je ne sais pas si ce sont les 60 fps qui apportent cela (j'avoue ne pas avoir testé le jeu ni sur Xbox One X, ni sur Xbox One S, ni sur PS4, PS4 Pro et j'ai fait une petite session sur PS5), mais le jeu est dynamique, apporte un petit côté "Destiny" mélangé à du Shooter Cover à la Gears, le tout avec une réalisation qui reste tout de même agréable !Les personnages manquent d'inspiration en termes de charadesign, mais une fois dans l'action, cela s'oublie aisément ^^ !Il y aura peut-être le syndrome "Anthem", avec un Post Game inexistant, mais bon... Cela ne me dérange pas du tout d'avoir un jeu dont je fais le tour en 30 / 40 heures de jeu, ça me permet de passer à autre choseLe live entier :Et n'oubliez pas :Enfin, ce n'est pas très grave en soit, le jeu est un véritable succès, avec des problèmes de connexion au serveur et bien aidé par le Xbox Game Pass. Content pour People Can Fly et Square Enix, le Xbox Game Pass montre encore une fois sa capacité à mettre en avant des jeux qui n'auraient (peut être) pas vu la lumière sansBisous