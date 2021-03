Nous sommes évidemment encore à un stade précoce, donc nous ne pouvons pas en dire grand-chose, mais nous cherchons à créer une expérience qui puisse être largement appréciée par un large éventail de personnes. Ainsi, par exemple, nous avons l'intention que notre jeu ait un cadre dans les villes asiatiques. Il y a une chose que je peux dire, c'est que nous travaillons d'arrache-pied pour collaborer avec un créateur célèbre au Japon, et c'est un point que nous n'avons jamais abordé auparavant.

Désormais en indépendant avec Bokeh Game Studio, le papa de Silent Hill est en train de préparer une nouvelle licence horrifique qui devrait seulement arriver d'ici 2023 sur consoles et PC. Principalement entouré de plusieurs vétérans de feu Japan Studio, Keiichiro Toyama a confié dans une récente interview qu'une autre personne est impliqué dans le projet et ne serait pas un inconnu du milieu.Hideo Kojima de Kojima Productions ? Cela pourrait faire sens surtout que le game designer japonais travaillerait lui aussi sur un jeu d'horreur... Un rapport avec la rumeur Silent Hill qui se veut toujours aussi persistante ? A moins que cela soit un début de teasing pour le fameux Hotel Barcelona avec Goichi Suda (Suda51) et Hidetaka Suehiro (Swery65).