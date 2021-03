Jeux Vidéo

Bon déjà avant de répondre, imaginez que vous parler au plus grand con que vous aurez pu croiser dans votre vie, comme ça j'aurais pas de mal à comprendre.Alors pour commencer, je me sert de ma One X surtout comme lecteurs BD UHD, je suis pas habitué à l'interface (qui change tous les 6 mois en plus), je suis un peu con comme je le disait au début, et je capte pas ou l'ont peut virer les sons de navigation de merde. J'ai cherché partout, je trouve pas2eme question, c'est sur la Switch, comment vous l'éteignez ? Sur le site, ils marquent d'appuyer 3 secondes sur le bouton power. Quand j’appuie, déja il y a comme du "lag"ça ne réponds pas de suite, donc si j’appuie de nouveau, ça se met en veille et se rallume d'un coup, bon au pire on s'en bas les couilles de ça. Mais si je veut vraiment éteindre la machine, j'ai beau appuyer 3 sec, la plus part de temps ça capte pas, ou ça se met juste en veille. Pour avoir le menu avec les choix (éteindre et redémarrer) j'ai l'impression qu'il faut que j'appuie comme un enculé sur le bouton. Bref, est ce que ça merde aussi pour vous ? Ou est ce que c'est ma console (le bouton) qui déconne ?