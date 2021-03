Salut la compagnie !Je vous pose la question parce que moi, personnellement, j'en peux plus. J'explique quelques raisons dans ma vidéo ici :Ghost of Tsushima aura été l'OW de trop pour moi je crois.J'en ai marre des collectibles débiles et inintéressants.Marre des quêtes annexes nases.Marre des persos pas développés.Marre des histoires principales presque annexe, ne servant qu'à obtenir des gadgets pour aller faire autre chose pas intéressant.Marre de la grandeur inutile et vide des OW.Marre des libérations de camps/tours d'observations.Marre d'avoir 40 mille trucs à faire pour débloquer des pauvres compétences.Marre de dire "Open World" alors qu'en fait, on te bloque l'exploration parce que tu n'as pas le niveau pour y aller (alors que techniquement, rien ne te bloque niveau agencement du monde).Et d'autres dont je parle dans la vidéo.Ce "genre" se repose trop sur ses acquis, devant presque des skins de skins d'OW d'avant.Ça ne vous saoule pas vous, les OW ?Je suis sûrement pas le seul dans ce cas (j'espère, sinon tant pis xD) ou la notion de "fun", ce n'est pas parcourir bêtement un monde en suivant des renards ou des oiseaux ou me baigner pour augmenter ma vie, ma jauge de mana ou ce genre de trucs ?L'OW ne sert donc qu'à mettre pleins de choses inutiles pour le fun ?Vous en pensez quoi vous, des OW ?Genre pour FFVIIR 2, vous voudriez un vrai OW à la AC, ou des grandes zones (limitées par la nature donc) comme DQXI par exemple ?Bref, les Open World, vous en avez pas marre ?