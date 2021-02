Cinéma : 1 , 2 , 3 ... Action

Shadow of the Colossus qui doit se faire adapter au cinéma à travers un long métrage...

Splinter Cell par Netflix à travers une série animé de 16 épisodes répartis en deux saisons.Derek Kolstad, connu pour être l'un des créateurs de la saga John Wick, serait à la fois à l'écriture et à la production.

Assassin's Creed adapté en série live-action par Netflix.

Sonic le film 2 suite au premier long métrage sorti et réalisé par Jeff Fowler, est prévue au cinéma pour le 6 avril 2022.

Toujours dans le régistre Sonic, Sonic Prime par Netflix qui sera une série d'animation et qui sortira en 2022

Resident Evil qui aura droit à un long métrage censé sortir en septembre et qui rebootera la saga à Raccoon City en 1998. Kaya Scodelario (Le Labyrinthe) incarnera Claire Redfield avec Avan Jogia (Zombieland 2) qui sera Leon S. Kennedy. Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) reprendra le rôle de Jill Valentine face à Robbie Amell (Upload) dans le rôle de Chris Redfield. Tom Hopper (Black Sails) sera le Capitaine Albert Wesker.



Neal McDonough (DC's Legends of Tomorrow) sera le virologiste et savant fou William Birkin. Enfin, Donald Logue jouera Brian Irons, le chef ripou de la police de Raccoon City.



Seul manque à l'appel Barry Burton. Ce reboot de Resident Evil est signé du Britannique Johannes Roberts (47 Meters Down).

Toujours par rapport à Resident Evil, une série Netflix a été annoncée. Chapeautée par Andrew Dabb (Supernatural), la série bénéficiera de l’expérience de Bronwen Hughes à la réalisation des deux premiers épisodes. Cette dernière s’était notamment illustrée sur The Walking Dead, mais aussi sur Breaking Bad ou encore Better Call Saul. Pour l’instant, une seule saison a été confirmée. Elle sera composée de huit épisodes d’une heure chacun. On attend désormais de voir si Netflix respectera la trame des jeux vidéo, contrairement aux précédents films.

Borderlands qui se fera adapté à travers un long métrage par LionsGate. Le scénario actuel de Borderlands a été écrit par Craig Mazin, connu pour son travail sur Chernobyl et aussi auteur de la série The Last of Us d'HBO. Eli Roth sera le réalisateur du film

Détective Pikachu 2 en chantier.

(L'une des adaptations les plus attendus)The Last of Us va être adapté par HBO. La série The Last of Us est prévue pour être diffusée sur HBO aux États-Unis. On parle ici de la célèbre chaîne, et non de son service de streaming HBO Max, qui lui aussi dispose de séries exclusives. En France, c’est le service OCS qui diffuse le contenu du network américain. On peut donc théoriquement s’attendre à voir la série arriver sur la plateforme made in France. Toutefois, les choses peuvent très vite évoluer.



Joel sera incarné par Pedro Pascal. C’est sans conteste l’acteur du moment. Après s’être fait connaître du grand public avec le rôle d’Oberyn Martell dans Game of Thrones, il a continué sur sa lancée dans la très bonne série Narcos.Mais la consécration est venue grâce à une production Disney + : The Mandalorian. C’est en effet lui qui tient le premier rôle dans la série Star Wars, The Mandalorian.



Ellie sera elle jouée par la jeune Bella Ramsey. Ayant seulement dix-sept ans, sa carrière est logiquement moins riche que celle de Pedro Pascal. On a pu la voir dans Game of Thrones, où elle avait fait sensation en incarnant la charismatique Lyanna Mormon, mais aussi dans la série His Dark Material.

Uncharted par Sony Pictures sera adapté en long métrage et devrait sortir en février 2020. le casting d’Uncharted sera composé de Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali et Tati Gabrielle.

Cyberpunk 2077 une série animée produite par le studio japonais Trigger et inspirée de Cyberpunk 2077. Ce programme, composé de 10 épisodes, sera diffusé en exclusivité sur Netflix en 2022.La série s’appelle Cyberpunk Edgerunners. Elle comptera une dizaine d’épisodes (sauf si le succès est tellement au rendez-vous qu’une seconde série s’impose). Elle est actuellement produite par le studio japonais Trigger. Et elle sera diffusée exclusivement sur Netflix. Pour rappel Trigger est un studio connue pour Little Witch Academia et Kill la Kill. L’entreprise travaille également pour le compte des studios nippons de jeu vidéo pour concevoir les génériques et les scènes intégrés aux jeux. Parmi lesquels Fire Emblem Fates de Nintendo ou Project X Zone de Bandai.

Cuphead adapté en série animé par Netflix. Elle mettra en scène Cuphead et Mugman, les deux personnages principaux du jeu-vidéo. La première saison sera composée d’onze épisodes, d’une dizaine de minutes chacun. Pour incarner les deux personnages principaux, Netflix a fait appel à Tru Valentino et à Frank Todaro. Si la voix de ce dernier ne vous est pas inconnue, c’est sans doute parce qu’il a travaillé sur la série Transformers : Titans Returns. Il y incarne Starscream. Tru Valentino, qui prêtera sa voix à Cuphead, apparaît quant à lui au casting vocal de la série animée Fast & Furious : Spy Racers.

Tomb Raider adapté en série animé par Netflix (ça fait beaucoup de Netflix non ? ) en collaboration avec le studio Powerhouse (Castlevania).D’après les premières informations, la série prolongera les aventures de la dernière trilogie Tomb Raider.

Metal Gear Solid adapté en long métrage et en préparation depuis 9 ans déjà... Le film mettrait en scène Oscar Isaac (Poe Dameron dans Star Wars) dans le rôle de Solid Snake. La réalisation a été confiée à Jordan Vogt-Robert (Jurassic World, Kong : Skull Island). De son côté, Derek Connolly (Jurassic World, Pokémon Détective Pikachu et Pacific Rim : Uprising) est en charge du scénario. Aux dernières nouvelles, la trame du film comporte du “surréalisme militaire” et reste fidèle à l'ambiance voulue par Hideo Kojima, créateur du jeu vidéo Metal Gear en 1987. D'ailleurs, Jordan Vogt-Robert est un ami proche de l'artiste japonais.

MinecraftAnnoncé pour la première fois en 2014, le film Minecraft devait originellement être un Live Action Movie selon la formule consacrée, et basée sur l'histoire d'une adolescente et de son groupe "improbable" d'aventuriers.

Le film est réalisé par Peter Sollett, et raconte donc l'histoire d'une ado qui, avec son groupe d'aventuriers, va tenter de sauver l'Overworld de la destruction par l'Ender Dragon, un Boss improbable.

(l'un des plus attendus aussi)Mario en film animation par le studio Illumination (créteur des Minions). Chris Meledandri, le producteur de Moi, moche et méchant, collaborera ainsi avec Shigeru Miyamoto, le créateur du jeu mythique de Nintendo. Une sortie pour 2022 du moins ''normalement''.

