Salut !Bon, j'ai cru comprendre que le Nintendo Direct n'avait pas plu parce que pas BOTW2 blablabla...Alors oui, pas ouf de ce côté, mais y'a avit quelques annonces plutôt pas mal non ?Perso de mon côté, j'ai retenu ça :Mais j'ai eu aussi un côté ral le bol, j'ai l'impression de voir la même chose chez Nintendo depuis des années. Du Mario partout, du mignon, du "gentil", du tranquille, du fun fun fun.Alors c'est pas forcément un mal tout le temps hein, mais à force, je crois que je ne suis plus le public visé par Nintendo...Vous en pensez quoi ? Nintendo, trop sur ses acquis ?Trop de déclinaisons de Mario ?Le NIntendo Direct, il vous a plu ?

posted the 02/18/2021 at 06:38 PM by sephrius