Salut mes farfadets compteurs de FPS et de pixels ! Cette fois-ci, l'excercice sera pour vous de nous dire laquelle des versions PS5 ou Xbox Series X est la meilleure de l'univers !Si j'ai le temps plus tard je vous fais un résuméDe mon côté, je l'ai essayé sur PS5, et je préfère le mode "Ray Tracing" en 30 fps aux 60 fps. Je ne sais pas, ça m'enlève le feeeling 'film', et la transition entre 60 fps et cinématique en vidéo à 30 fps, j'trouve pas ça super top (sauf si c'est ma console qui a bugguée).Ouais, j'dois être le seul au monde à kiffer le 30 fps sur certains jeux, même sur mon PC je bloque parfois le framerate à 30 FPS sur certains jeux (Y'a Shadow of The Tomb Raider que j'aime bien aussi en 30 fps, Uncharted, et même sur God of War je trouve que les 30 fps lui donnent un certain charme, même si je vais l'essayer en 60 fps. De façon général, ce sont les jeux assez lent que j'associe à des films de cinéma : dès qu'on passe en 60 fps j'ai l'impression d'être dans un truc plus "vivant", naturel, mais qui dépasse le monde du cinéma lol et d'ailleurs, j'ai regardé un film en 60 fps, je dois avouer que c'est super bizarre à regarder :/).